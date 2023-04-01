Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulası sırası bugün belli oluyor
14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Erdoğan, İnce, Kılıçdaroğlu ve Oğan'ın oy pusulasındaki yerleri bugün YSK'da yapılacak kura çekimi sonrasında belli olacak.
Cumhurbaşkanı seçiminde yarışacak 4 ismin yer aldığı kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Şimdi gözler, adayların pusuladaki yerlerinin ne olacağına çevrildi.
Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekilecek.
Cumhurbaşkanı seçimi için oy pusulalarının basımına 12 Nisan'da, milletvekili seçiminde kullanılacak oy pusulalarının basımına ise 19 Nisan'da başlanacak.
Seçim takvimine göre 2 Nisan'da muhtarlıklarda listeler askıdan indirilecek.
8 Nisan'da ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapılacak.
9 Nisan'da milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilecek.
19 Nisan'da da milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek.
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