Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki oy pusulası için bugün kura çekimi yapıldı.

1. sıra Muharrem İnce

2. sıra Meral Akşener

3.sıra Recep Tayyip Erdoğan

4. sıra Selahattin Demirtaş

5. sıra Temel Karamollaoğlu

6. sıra Doğu Perinçek

Pusula 5,5 santimlik 6 sütündan oluşacak ve sadece adayların fotoğrafları olacak.



6 ADAY YARIŞACAK

Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi alfabetik sıralamayla; Doğu Perinçek, Meral Akşener, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu'ndan oluşmuştu.

20 Mayıs'ta ise milletvekilliği seçimleri için ittifakların ve siyasi partilerin yerleri belli olacak.