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CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ OY PUSULASINDAKİ YERLERİ BELLİ OLDU
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  4. 14 Mayıs 2018 14:24

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için kura çekimi yapıldı. Birinci sırada Muharrem İnce yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. sırada oldu.

Cumhurbaşkanı adaylarının oy pusulasındaki yerleri belli oldu
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24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki oy pusulası için bugün kura çekimi yapıldı.

1. sıra Muharrem İnce
2. sıra Meral Akşener
3.sıra Recep Tayyip Erdoğan
4. sıra  Selahattin Demirtaş
5. sıra Temel Karamollaoğlu
6. sıra Doğu Perinçek

Pusula 5,5 santimlik 6 sütündan oluşacak ve sadece adayların fotoğrafları olacak.


6 ADAY YARIŞACAK

Cumhurbaşkanı seçimi kesin aday listesi alfabetik sıralamayla; Doğu Perinçek, Meral Akşener, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu'ndan oluşmuştu.

20 Mayıs'ta ise milletvekilliği seçimleri için ittifakların ve siyasi partilerin yerleri belli olacak. 

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