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MHP'de aday adaylarına FETÖ inceleme
MHP'de aday adaylarına FETÖ inceleme
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  4. 06 Mayıs 2018 10:50

Cumhurbaşkanı adaylığı için imza işlemi sürüyor ! İşte son durum

Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olan isimler için imza verme işlemi bugün de devam edecek.

Cumhurbaşkanı adaylığı için imza işlemi sürüyor ! İşte son durum
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Ülke genelinde 957 ilçedeki seçim kurullarında, cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza verme işlemleri hız kesmeden devam ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanı adaylığı için imza vereceklere yönelik tehdit gibi algılanan “Aralarında FETÖ’cü var mı? Araştırılsın” sözlerine rağmen, halk ilçe seçim kurullarına akın etti. 2 günün ardından Akşener 200 bine yakın imza toplarken Karamollaoğlu da 100 bine yaklaştı. Diğer adaylardan Doğu Perinçek 30 bin, Vecdet Öz ise yaklaşık bin imza topladı.

BUGÜNÜN DAHA YOĞUN GEÇMESİ BEKLENİYOR…
4 Mayıs tarihinde başlayan imza atma işlemi, 2 gün geride kalırken 9 Mayıs'a kadar devam edecek. Vatandaşlar, aday göstermek istedikleri isim için bağlı bulundukları ilçe seçim kuruluna imzaları veriyor. İmza verme işlemi sabah saat 8.00'de başlarken akşam 20.00'de bitiyor. Seçmenlerin, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvurması gerekiyor.

Cumhurbaşkanı adayları için imza verme işlemi hafta sonu da devam ediyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların 5 Mayıs Cumartesi ile 6 Mayıs Pazar günleri il ve ilçe seçim kurullarına cumhurbaşkanı adaylarına imza verebilmeleri için açık olacağı bildirilmişti.

İmza atma işlemi 9 Mayıs'a kadar devam edecek.

Sözcü

cumhurbaşkanlığı seçimi , 24 haziran , meral akşener
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