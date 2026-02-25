Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan CHP lideri Özel'e tehdit gibi sözler

  1. Anasayfa
Güncelleme:

Siyaset kulisleri, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelik sert eleştirileri ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın sert yanıtıyla hareketlendi. Eğitimde "çetele" iddiası üzerinden başlayan tartışma, sosyal medyada bir düelloya dönüştü.

CHP lideri Özgür Özel’in grup toplantısında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelik "ayrımcılık ve kutuplaştırma" suçlamalarına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan jet yanıt geldi.

Sosyal medya üzerinden Özel'in konuşmasını alıntılayan Saral, Sezen Aksu'nun şarkısı Hadi Bakalım'ın sözleriyle yanıt vererek tartışmanın fitilini ateşledi. 

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin dünkü grup toplantısında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i hedef alarak, okullarda çocukların ibadetleri üzerinden "çetele" tutulduğunu iddia etti.

Özel, AK Parti'nin ekonomik sıkıntıları gizlemek için dini ve milli değerleri bir "korku unsuru" olarak kullandığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Seçmenin bilinçaltına şöyle söylüyorlar; ‘Evet açsın ama tehlike büyük, bayrağı indirecekler, ezanı dindirecekler.’ Bu oyunla halkın emeğini ve oyunu sömürüyorlar. Bunun üzerinden siyaset kuruyorlar."

Saral'dan Sosyal Medyada "Tekerlemeli" Tepki

Özel’in bu konuşmasına yanıt gecikmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral, Özel’in konuşmasının ilgili bölümünü paylaşarak Sezen Aksu'nun Hadi Bakalım adlı şarkısının sözlerinden şu dizeleri yazdı:

"Sen seni bil, sen seni / Sen sıkı tut çeneni / Eline diline hakim ol / Sonra öcüler yer seni / Sevgili Özgür"

Saral'ın bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

