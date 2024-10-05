Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Türkiye'de bitmek bilmeyen şiddetin nedenini buldu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın, son günlerde artan ve kamuoyunda endişe yaratan şiddet olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada faturayı dizilere ve oyunlara kesti.

Türkiye her gün yeni bir suç, vahşet, cinayete uyanırken son olarak İstanbul Fatih'teki peş peşe 2 kadın cinayeti bardağı taşıran son damla olmuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın, son günlerde artan ve kamuoyunda endişe yaratan şiddet olaylarıyla ilgili sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.

Saral paylaşımında artan şiddete sebep olarak video oyunları ve dizileri gösterdi...

Oktay Saral, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

-Gündemi büyük bir üzüntü ve öfke ile takip etmekteyiz. Öyle bir çağdayız ki; nereden, kimden, nasıl ya da ne şekilde bir zarar gelecek anlayabilmek mümkün değil.

-Gençler başta olmak üzere tüm toplumumuzu bu ruh hastası yaratıklardan muhafaza etmeli, sapkın düşünceleri özendirici her türlü yayın ve yapımdan uzak tutmalıyız.

- Televizyon dizileri, sabah programları, video oyunlarının hepsi bir filtreden geçirilmeli gerekirse yasaklanmalı ve yayından kaldırılmalıdır.

-Art arda yaşanan bu vehim olaylarda suçu gerçekleştiren, gerçekleştirilmesine vesile olan, yardımda bulunan herkes büyük bir titizlikle incelenmeli, gereği ivedilikle yerine getirilmeli, ceza sistemi ağırlaştırılmalı ve bu halkın takdirine sunulmalıdır.



-Aksi halde olanlar karşısında aklımıza mukayyet olmak ve sakin kalabilmek mümkün değildir. Cezalar yerini bulunca, toplumun içi bir nebze olsun soğuyacaktır.