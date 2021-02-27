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  4. 27 Şubat 2021 15:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 kiloluk balık aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de bir balıkçıya uğradı. Daha önce lagos balığı aldığı öğrenilen Erdoğan yine aynı balıktan aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 kiloluk balık aldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Kızılcahamam – Çerkeş Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı yapmak üzere Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan Çengelköy'de bir balıkçıda durdu. Buradan daha önce de lagos balığı alan Erdoğan, yine aynı balıktan aldı.

"HAFTADA 1 DEFA BALIK ALIYOR"
Balıkçı İbrahim Uzun, "Cumhurbaşkanımız aracını durarak büyük balık aldı. 10 kiloluk bir balık aldı. Geçen de vermiştik aynı balıktan. Yine aynı balıktan aldı, hoşuna gitmiş. Haftada 1 defa genellikle balık alıyor." dedi.

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