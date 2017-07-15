Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Tam bir yıl önce bugün, bu saatlerde ülkemizin pekçok yeriyle birlikte burada, bir ihanet girişimi başlamıştı.

Tanklarıyla, zırhlı araçlarıyla buraya gelen darbecilerin köprüyü kapatmasıyla, bir süredir anlam verilemeyen hareketlenmenin sebebi ve hedefi artık anlaşıldı.

Köprüyü kapatan darbeciler kendilerince "artık kontrol bizim elimizde" mesajı vermek istiyorlardı.

Milletimiz anında darbenin arkasında FETÖ olduğunu tespit etmiş ve hemen harekete geçmiştir.

"EN KANLI SALDIRILAR ANKARA VE İSTANBUL'DA YAŞANDI"

Sayın Başbakanın ve şahsımın yaptığı çarğıyla milyonlarca vatandaşımızı darbecilere karşı sokakları, meydanları, kışla önlerini doldurmuştu. En kanlı saldırılar İstanbul ve Ankara'da yaşandı. Diğer illerimizde darbeciler harekete geçmeye fırsat bulamadan derdest edilmişlerdir. Köprüyü kapatan tankların önünde tam 36 vatandaşımız şehit oldu.

En ağır silahlar vatandaşlarımıza karşı acımasızca kullanıldı. Ama milletimin elinde sadece bayrağı ve imanı vardı.

"BU MİLLETİ KİM DURDURABİLİR"

Onların karşısında dikilen milletimizin neyi vardı? Benim vatandaşımın elinde sadece aynen bugün olduğu gibi bayrağı vardı. Ama bunun yanında çok daha etkili bir silahı vardı. O silah da imanıydı. Bir tarafta imanlı olan halkım vardı ama öbür tarafta imansız darbeciler vardı. Dünyanın en modern silahlarına galebe çalındı. Sırtındaki tişörtünü tankın egzoz borusuna tıkamak suretiyle çalışamaz hale getiren imandır. Sağında solunda onlarca kişi vurulduğu halde geri dönmeyi aklından geçirmeyen bu milleti kim durdurabilir?

Ah şu köprünün dili olsa da o gece yaşanan kahramanlıkları bir anlatsa... Şehit kanlarıyla sulanan her karış toprağın dili olsa da yiğitlik nasıl olurmuş dünyaya anlatsa... 15 Temmuz gecesi bu hilal uğruna batan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar bizim güneşlerimizdir. O gece yaralansa da eğilmeyen tüm başlara şükranlarımızı sunuyorum.

15 Temmuz'da darbecilerin saldırısında 250 şehit verdik. Karşılığında Türkiye'nin istikbali kurtarıldı.

Türk milleti 15 Temmuz'da tarihte her zaman olduğu gibi kutsalı için canını vermekten çekinmeyeceğini göstermiştir.

"ÖNCE BU HAİNLERİN KAFASINI KOPARACAĞIZ"

15 Temmuz ilk değil son saldırı da olmayacaktır.. FETÖ'nün, PKK'nın, DEAŞ'ın arkasında kimlerin olduğunu biliyoruz. Önce bu hainlerin kafasını koparacağız.

Kandil'de, Küpeli'de, Bestler Deresi'nde şu anda askerimiz, polisimiz, komandolarımız, tüm güvenlik güçlerimiz oralarda tek tek temizliyorlar. Diğer mesele ise parlamentonun meselesidir. Parlamento bu konuda kararını vermesi halinde ben de onaylarım.