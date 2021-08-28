Cumhurbaşkanı Erdoğan: 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

İlk fırsatta ziyaretimi gerçekleştireceğim demiştim. Şimdi ziyaretimi gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyim. Geçtiğimiz haziran ayında Antalya'da misafir etmiştik. Türkiye ve Karadağ arasındaki dostluk ilişkileri uzun yıllara dayanıyor.

Türkiye ayrıca Karadağ'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olmuştur. Pandemi döneminde iş birliğimizi ve dayanışmamızı daha da arttırdık. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede ikili ilişkilerimizle ilgili konuları teyit ettik.

Sayın Cumhurbaşkanı ile 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. Bu hedefi belirleyelim dedik. 250 milyon dolara yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türk özel sektörünün Karadağ'daki varlığı ticaret hacmimizi arttırmamızı sağlıyor. Karadağ'a yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyoruz.

TİKA 20 milyon avroyu aşan 390 proje gerçekleştirdi. Yunus Emre Kültür Merkezimiz 1686 öğrenciye Türkçe eğitim verdi. Burslarımızdan faydalanan Karadağlı öğrenci sayısı 450'yi geçti. Karadağ desteğimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz.

Bölgesel ve ikili ilişleri değerlendirdik. Balkanların ve Avrupa'nın önemli parçalarından Türkiye ve Karadağ barış ve istihdama katkı sağlıyor. Karadağ barışçıl politikalarını takdirle izliyoruz. Karadağ'ın NATO üyeliğine güçlü destek verdik. Karadağ'ın Avrupa Birliğine üye olmasına da samimiyetle inanıyoruz.

Cukanoviç'in iyi bir basketbolcu olduğunu biliyorum. Ben de uzun yıllar futbol oynadım. 2022 Dünya Kupası elemelerinde 1 Eylül İstanbul'da 16 Kasım'da Karadağ'da yapılacak maçların dostluğumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum. İnşallah gruptan beraber çıkarız.

Balkan ülkelerindeki sorumluluğumuzun ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor. Tarihten gelen bir yükümlülüğün mesuliyeti içindeyiz. Yoğun bir şekilde Balkan ülkelerindeki ziyaretleri devam ettiriyoruz. Bu ziyaret geç kalmış ziyaretti. Bunu gerçekleştirmenin memnuniyeti içindeyim.

Dün Bosna Hersek'teydik. Oradaki dostlarımızla görüştük. Birliği beraberliği önemli. Bosna Hersek de sıkıntılarını aşar diye düşünüyorum.