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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "40 yıllık beladan kurtuluyoruz!''

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "40 yıllık beladan kurtuluyoruz!''
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik Personeli ve Güvenlik Korucularına verilen iftarda yaptığı konuşmada "Terörden kalıcı olarak kurtulmaya hiç olmadığı kadar yakınız. 40 yıllık beladan kurtuluyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hep yeni ve doğru adımlar attığını belirterek, "Güvenlik güçlmerimizin operasyonları sayesinde sınırlarımız içinde terör betme noktasına geldi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle;

"Özgürce yaşadığımız bu toprakların 1000 yıllık ev sahibiyiz. Kimse bize buraları altın tepside sunmadı. Türkiye masa başında kurulmadı. Devlet üzerine ameliyata kalkışanlara en güçlü cevapları verip bugünlere geldik Biz bu toprakları kanlarımızla ve alın terimizle sulayarak kendimize vatan edindik. Gerektiğinde ölümü göze adlık.

Siz kıymetli kahramanlarımız bu ülkenin ve milletin düşmanlarının hiçbir zaman aşamayacağı çelikten bir kalesiniz. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te aşamadılar, hep siz oralarda onları inlerine gömdünüz. Kimse bizi bu topraklardan söküp atamaz. Her türlü senaryoya hazırlıklıyız.

873 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Suriye'de devrimden bu yana 133 bin Suriyeli gönüllü olarak topraklarına geri döndü. Suriye'de düzen ve istikrar güçlendikçe bu sayı daha da artacak. Kimseyi zorlamayacağız. Dönmek isteyen kardeşlerimize de gereken kolaylığı sağlayacağız.

Bügüne kadar toplam 873 bin Suriyeli ülkesine döndü. Suriye'de düzen ve istikrar güçlendikçe bu sayı daha da artacak. Geçmişte bize laf söyleyenler bugün hükümetin dengeli politikasına hak vermek zorunda kaldı. Türkiye'nin çok kritik zamanlarda önemli hamleler yaptıklarını söylüyorlar.

40 YILLIK BELADAN KURTULUYORUZ

Sınırlarımız içindeki terör tehdidi bitme noktasına geldi. Irak ve Suriye'deki harekatlarımızda da terör örgütlerini hudutlarımızdan uzaklaştırdık. Terör tehdidi bitme noktasına geldi. Terörsüz Türkiye hedefini gerçekleştirme noktasında daha avantajlı konumdayız. Terörden kalıcı olarak kurtulmaya hiç olmadığı kadar yakınız. 40 yıllık beladan kurtuluyoruz."

Etiketler recep tayyip erdoğan süreç yeni süreç açılım terör belası
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