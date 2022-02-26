Cumhurbaşkanı Erdoğan 68 yaşında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 68 yaşında girdi. Sosyal medyada Erdoğan için binlerce ''İyi ki doğdun'' mesajı paylaşıldı.

26 Şubat 1954'te doğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 68'inci Doğum Günü için Twitter'da "İyi ki doğdun" paylaşımları yapıldı.

Paylaşımlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

SİYASİLERDEN ERDOĞAN'A DOĞUM GÜNÜ MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Ömrünü milletine adamış liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’a Rabbimden nice sağlıklı ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Millete adanmış bir davada Milletin Adamı ile birlikte yürümek ne büyük bir onur...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bu büyük davanın kutlu yükünü taşıyan güzel insan... Doğum gününüz kutlu olsun. Mevla nice yıllara sağlık ve afiyet içinde kavuşmayı nasip etsin.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Güçlü bir liderin bir millet için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladığımız günlerden geçiyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Sağlıkla, sıhhatle, sevdikleriniz ve milletimizle daha nice güzel yıllara Sayın Cumhurbaşkanım.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Bugün, ömrünü hak yoluna, milletine ve devletine adamış Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum günü. Sn. Cumhurbaşkanımızın doğum gününü gönülden kutluyorum. Cenâb-ı Hakk’dan Sn. Cumhurbaşkanımız’a hayırlı ve sağlıklı uzun ömür vermesini temennî ediyorum.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: “Devlet yük değildir devlet yük alır, devlet vatandaşının mutluluğuyla mutlu olur. Ülkesine, milletine adanmış bir ömür... Huzurla, hayırlarla, mücadeleyle dolu daha çok yolumuz var.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Sayın Cumhurbaşkanımızın doğum gününü kutluyorum. Daha gidilecek çok yol, verilecek çok mücadelemiz var. Rabbim hayırlı, daha nice muvaffakiyetlerle dolu bir ömür nasip etsin.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: #MilleteAdananBirÖmür O'nun ömrü...Yüreği memleket sevdasıyla dolu, büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı, Liderimiz, Cumhurbaşkanımız; Rabbim sizlere sağlıklı, uzun bir ömür nasip eylesin, başımızdan eksik etmesin. #İyikiDoğdunMilletinAdamı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Milletimizin derdiyle dertlenen, hüznüyle kederlenen, sevinciyle mutlu olan Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’a milletimize hizmet yolunda nice hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Her yaşında, her nefesinde #MilleteAdananÖmür

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet M. Kasapoğlu: Vatana, millete adanmış bir ömür… #İyikiDoğdunMilletinAdamı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Güçlü yarınlar ve büyük başarılar için milletine hizmet yolunda kendini adayan liderimiz, Cumhurbaşkanımız aynı davada sizlerle yürümekten büyük bir onur duyuyor, nice başarılı ve sağlıklı ömürler diliyorum. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Dünya bugün olağanüstü bir dönemden geçiyor. Bugün kararsız değiliz. Bugün güçsüz değiliz. Ve bugün lidersiz değiliz. Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü Türkiye idealinde emin adımlarla yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Hiçbir zaman dinmeyen Türkiye sevdası ile milletine adanmış bir ömür… Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’a nice başarılı, sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Bugün bölgesinde güçlü, dünyada saygı duyulan söz sahibi bir Türkiye varsa arkasında #MilleteAdananÖmür var, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var…

Sağlıkla, başarılarla dolu nice yıllara…

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Bugün millete adanmışlığı, çok çalışıp hiç yorulmamayı, her daim mazlumların yanında olmayı kendine dava edinmiş liderimizin, milletin adamının, sağlam iradenin doğum günü. Hayırlı, sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz.