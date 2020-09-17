Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye-AB ilişkilerini ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.