Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye-AB ilişkilerini ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.
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