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  4. 17 Eylül 2020 21:36

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB Konseyi Başkanı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Michel, Türkiye-AB ilişkilerini ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

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