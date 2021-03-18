  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan AB yönetimi ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB yönetimi ile görüşecek

AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, günlük basın toplantısında, görüşmenin yarın öğleden sonra yapılacağını duyurdu.

Mamer, görüşmede, gelecek hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye-AB ilişkilerindeki durumun değerlendirileceğini söyledi.

AB Liderler Zirvesi, 25-26 Mart'ta yapılacak.

Erdoğan ''Andımız'' sessizliğine son verdi!Erdoğan ''Andımız'' sessizliğine son verdi!Politika

 

Erdoğan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajıErdoğan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajıGüncel

 

Etiketler erdoğan cumhurbaşkanı abkomisyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bahçeli MHP kurultayında konuştu: ''Adayımız Erdoğan'dır''
Mahkemeden tartışma yaratan ''annelik'' kararı
Sıfır otomobil alan aileye şok telefon: ''Aracınız hasarlı''
TPAO açıkladı; bir ilimizde daha doğalg gaz bulundu!
Canlı yayında tek tek açıkladı; bugün kabine revizyonu günü! İşte kulislerdeki liste
Gölette can pazarı! Üç arkadaştan 1'i kurtuldu, 2'si aranıyor
Ronaldo'nun ''yeni adresi'' şaşırttı!
Pelin Öztekin bu fotoğrafı çeken kişiyi arıyor
60-65 yaş arası ne zaman aşı olacak?
Çanakkale Savaşı sırasında çekilen fotoğraflar