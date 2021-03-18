Cumhurbaşkanı Erdoğan AB yönetimi ile görüşecek
AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yarın bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.
AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, günlük basın toplantısında, görüşmenin yarın öğleden sonra yapılacağını duyurdu.
Mamer, görüşmede, gelecek hafta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye-AB ilişkilerindeki durumun değerlendirileceğini söyledi.
AB Liderler Zirvesi, 25-26 Mart'ta yapılacak.
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