Cumhurbaşkanı Erdoğan- ABD Başkanı Biden görüşmesi ertelendi
Saat 18:00'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan- ABD Başkanı Biden görüşmesi 1 saat ertelenerek 19:00'a alındı.
Cumhurbakşanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın saat 18:00'da planlanan görüşmesinin saati değişti. İki liderin program akışına göre bir saat sonrasına çekilen görüşmenin saat 19:00'a ertelendiği açıklandı.
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