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  4. 22 Mart 2018 19:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'la görüştü
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın,"Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde ikili ve bölgesel konular ele alındı" dedi.

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın  görüşmesinde, ikili  ve bölgesel konuların ele alındığını bildirdi.  Kalın, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, ABD  Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve  bölgesel konular ele alındı." ifadesini kullandı.

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