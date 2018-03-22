Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın,"Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Trump ile görüşmesinde ikili ve bölgesel konular ele alındı" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın görüşmesinde, ikili ve bölgesel konuların ele alındığını bildirdi. Kalın, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı." ifadesini kullandı.