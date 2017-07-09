Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı kabul edeceği görüşme bu akşam saat 20:30'da gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Azerbaycan, Sırbistan, Arnavutluk ve Bulgaristan devlet başkanları ile de Petrol Zirvesi kapsamında bir araya gelecek.

Dünyanın en büyük enerji şirketlerinin yöneticileri de kongre boyunca İstanbul’da bulunacak.

Lütfi Kırdar'da düzenlenen kongre nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Ayrıca güzergah üzerinde alınan yoğun güvenlik önlemleri de dikkat çekti. İstanbul'daki Dünya Petrol Kongresi 4 gün sürecek.