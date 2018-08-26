Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlat'a otağ yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş'ta Malazgirt Zaferi programında konuşma yaptı. Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, "Ahlat'a Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakışır" dediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta 10 dönüm alanda, 1071 metrekare oturma alanına sahip bir otağ merkezi yapacaklarını söyledi.

Erdoğan, "Malazgirt, öncesine baktığımızda Mekke, Kudüs demektir, sonrasına baktığımızda Bursa, Edirne, İstanbul, Rumeli, tüm Balkanlar demektir" dedi.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

On binler buraya geldi Malazgirt Ovası'nı doldurdu. Az önce resmi rakamı aldım, 75 bin kişi. Burada yapacağımız daha çok şeyler var. İnşallah çevre düzenlemesini burayı özellikle selvilerle çevreleyip çok daha iyi bir hale getirelim diyoruz.

AHLAT'A CUMHURBAŞKANLIĞI KÖŞKÜ

Milletimizin birliğinin beraberliğini sembolü olan bu bölgeyi korumalı gözetmeliyiz. Sayın bahçeli bir ziyaretinde güzel bir hatırlatmada bulundu: Ahlat’a bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakışır. Çünkü otağı Sultan Alpaslan oraya kurdu biz de varisleri olarak oraya böyle bir inşallah otağ kuralım. Bugün vali ve belediye başkanımızla görüştük. Onlar 1071 metrekare yer düşünmüşler. Dedik olmaz. 1071 metrekare oturum alanı olur en az 5 dönüm çevre düzenlemesiyle. Belediye başkanımız da coştu en az 10 dönüm dedi. Bu bir işaret fişeğidir inşallah sonu da hayır olur. Malazgirt savaşının yaşandığı bölgeyi milli park olarak ilan ettik ve düzenlemesine başladık. Bu yıl milli park alanının ilk etabı devreye girdi.

'MALAZGİRT RUHUNU UNUTURSAK NE ÖNCEMİZ KALIR NE SONRAMIZ'

Fetih zulme karşı başkaldırının adıdır. Bizim medeniyetimiz bir fetih medeniyetidir. En büyük fethimiz gönüllerin fethidir. Kaç asır geçerse geçsin varlığımız bu sayede devam ediyor. Malazgirt’te kazandığımız zafer bize Avrupa’nın ortalarına kadar giden yolu açmıştır. Bu yüzden Malazgirt Mekke, Medine, Bursa, Edirne, İstanbul tüm Balkanlar demektir. Malazgirt ruhunu unutursak ne öncemiz kalır ne sonramız. Biz Malazgirt’te sadece bir zafer kazanmadık Malazgirt’te millet olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettik. Şayet Malazgirt ruhunu yaşatmayı başaramazsak geçmişimizle birlikte geleceğimiz de kaybederiz.

'15 TEMMUZ'U UNUTMAYIN'

Maziden atiye uzanan bu büyük mirasa çok iyi sahip çıkın. Mekke’ye, Medine’ye sahip çıkın. Bu mübarek toraklara namusunuz gözüyle bakın. Kudüs’e sahip çıkın. Selçuklu’ya Osmanlı’ya sahip çıkın. Osmanlı başkentlerine evladı fatihan olan Balkanlara sahip çıkın. Kurtuluş savaşımıza ve cumhuriyetimize çok iyi sahip çıkın. 15 Temmuz kıyamına sahip çıkın. Bu tarihi hadiseyi asla unutmayın unutturmayın. Siz bu ülkenin bu ümmetin ve tüm insanlığın umudusunuz.

'ANADOLU YIKILIRSA NE ORTA DOĞU NE BALKANLAR KALIR'

Anadolu, insanlığın geleceğinin kilit taşıdır. Büyük liderler Anadolu'ya sahip çıkmak istemiştir. İşte Çanakkale’de Gazi Mustafa Kemal o gençliği ile beraber yedi düvele karşı savaştılar ve Çanakkale geçilmez dedikleri. Nice şehitler verildi. Ülkemizin bir süredir yaşadığı sıkıntıların sebeplerini konjonktürel gelişmelerde arayanlar çok yanılırlar. Perde gerisinde yazılan senaryoların işte böyle bir arka planı vardır. Unutmayın, Anadolu bir benttir bu bent yıkılırsa ne Orta Doğu ne Orta Asya ne Balkanlar kalır. Üzerinden ulu çınar gölgesi kalkan bu tüm bu coğrafyalar tehlikeye maruz kalır.

'MESELE TÜRKİYE'

En ufak bir zaaf belirtisi gösterdiğimizde üzerimize leş kargaları gibi geleceklerini görürsünüz. İçerimizdeki bazı gafiller sanıyorlar ki mesele Tayyip Erdoğan meselesidir. Hayır mesele Türkiye meselesidir. Mesele İslam meselesidir. Haram görmüş kursak ve çürümüş bir gönül akıbeti ölüm olan çaresiz bir hastalığa tutulmuş demektir. Bir kez daha Malazgirt zaferimizin 947. Yılını tebrik ediyorum. Bu gazada yer alan tüm kahramanları şükranla yad ediyorum.

BİNALİ YILDIRIM: GEREK CEVABI MİSLİYLE ALIRLAR

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü nedeniyle Malazgirt'te düzenlenen etkinlikte konuştu.



İşte Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

1071’de Malazgirt’te, Allahû Ekber nidalarıyla buluşan bu topraklar her zaman Kubbet-ül İslam olmuştur. Milletimiz bin yıldır dünyaya hakkı ve hakikati haykırmıştır. Türk milleti, 26 ağustos 1071'de kazandığı zaferle tarihi değiştirdi ve hakkı üstün tutmak için İslam’ın kılıcı olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir medeniyetin varisidir. Bu medeniyeti geliştirerek yaşatmak hepimizin sorumluluğundadır.

Bir yandan PKK bölücü terör örgütü, FETÖ hain örgütü ve DEAŞ ile mücadelemizi sürdürdük diğer yandan da ülkemizin kalkınması için çalışmaya üretmeye devam ettik. Terörü, 'Türkiye’nin gündeminden çıkaracağız' dedik. Hamdolsun büyük oranda cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu başardık. 15 Temmuz’da 40 yıllık ihanet çetesinin oyununu 20 saate bozarak tarihimize yeni bir şeref sayfası hediye ettik.

Büyük Türkiye’ye ne ekonomik darbe girişimleri ne 15 Temmuz hain darbe girişimleri sonuç vermemiştir vermeyecektir. Türkiye ekonomisi dışa açık yapısıyla küresel rekabetin şartlarına uygun kapsayıcı bir büyüme ile yoluna devam ediyor. Finans piyasasındaki spekülatif hareketlere rağmen güçlü ekonomisiyle her türlü saldırıya rağmen Türkiye gelecek hedeflerine yürümeye devam ediyor.

Türkiye’yi tehdit etmeye kalkanlar gereken cevabı misliyle alırlar. Muhataplarımızın bir süredir sergiledikleri anlamsız ve aymaz tavırlarından en kısa sürede vazgeçerek ilişkileri normalleştirmek için yeni bir yaklaşımı göstermelerini tavsiye ediyorum.





Programa katılan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise burada yaptığı konuşmada, "Malazgirt Zaferi askeri bir başarının çok ötesinde, imanın, öngörünün, aklın, sabrın, stratejik yönetim kudretinin, yüksek ülkülere bağlanışın, dahası vicdanın, insaniyetin, kaynaşma ve kucaklaşma hasletinin imrenilecek bir mahsulüdür" dedi.

"Bizans varsa, Malazgirt ruhu da vardır, hamdolsun ayaktadır. Vatanı ne pahasına olursa olsun koruyacağız" diyen Bahçeli, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılara da değindi.



"TAARRUZ RUHU HALA KOR GİBİ"

Bahçeli, "Terör örgütlerini kullanan namertlerin taktiği Bizans taktiğidir, siyasi ve ekonomik operasyonları vahşice kurgulayanların ilham kaynağı Bizans tahrikidir, döviz ve kur oyunları Bizans yöntemidir. Düşmandan kaçmayız, dövizden korkmayız. Taarruz ruhu ve tecrübesi Türk milletinin sinesinde hala kor gibi yanmakta, Malazgirt şuuru bayrak gibi dalgalanmaktadır" ifadelerini kullandı.