  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'la görüştü
Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u Beştepe'de kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

DHA

text-ad
Etiketler ali koç Fenerbahçe koç holding
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bahçeli'nin Öcalan'a çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye açılımının anketi açıklandı Bahçeli'nin Öcalan'a çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye açılımının anketi açıklandı Arda Güler'in maç sonu görüntüsü isyan ettirdi Arda Güler'in maç sonu görüntüsü isyan ettirdi Beklenenin tam tersi... Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı Beklenenin tam tersi... Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı Final için geri sayıma başlayan Kızıl Goncalar'ın final sahnesi sızdı Final için geri sayıma başlayan Kızıl Goncalar'ın final sahnesi sızdı 100 istasyonuyla hizmet veren akaryakıt devi iflasın eşiğinde 100 istasyonuyla hizmet veren akaryakıt devi iflasın eşiğinde Sosyal medyanın fenomen gelinin düğünü de, takıları da, misafirleri de olay oldu! Sosyal medyanın fenomen gelinin düğünü de, takıları da, misafirleri de olay oldu! Süper Lig'de yeni dönem: Takım sayısı değişiyor Süper Lig'de yeni dönem: Takım sayısı değişiyor Evinde kalan arkadaşını taciz iddiasıyla öldürdü Evinde kalan arkadaşını taciz iddiasıyla öldürdü Uzayda yaşamın şimdiye kadarki en güçlü kanıtı bulundu Uzayda yaşamın şimdiye kadarki en güçlü kanıtı bulundu
İslam Memiş'ten altın için ''balon'' uyarısı: ''Sert patlayacak'' İslam Memiş'ten altın için ''balon'' uyarısı: ''Sert patlayacak'' Eli kanlı terör örgütünün kriptolu yazışmaları çözüldü Eli kanlı terör örgütünün kriptolu yazışmaları çözüldü Bakan Şimşek'ten iktidara yakın medyaya sert yalanlama Bakan Şimşek'ten iktidara yakın medyaya sert yalanlama İşte Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü İşte Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü Türkiye'nin bir tekstil devi daha konkordato ilan etti Türkiye'nin bir tekstil devi daha konkordato ilan etti Bahçeli "yandaş medyaya'' çattı: ''İçimize yuvalanmış şeytanlar!'' Bahçeli "yandaş medyaya'' çattı: ''İçimize yuvalanmış şeytanlar!'' 5 aydır maaş alamayan çalışanlar, iş yerini yağmaladı 5 aydır maaş alamayan çalışanlar, iş yerini yağmaladı CHP'liler genel merkez binasına akın etti CHP'liler genel merkez binasına akın etti Bungalovdaki gizli kamera skandalında görüntüler ortaya çıktı! Bungalovdaki gizli kamera skandalında görüntüler ortaya çıktı! Megastar Tarkan'dan anneye son görev Megastar Tarkan'dan anneye son görev