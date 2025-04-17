Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Koç'la görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u Beştepe'de kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
DHA
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