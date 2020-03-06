Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Merkel'e, Türkiye ile AB arasındaki göç konusundaki düzenlemelerin işlemediğini ve gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde Moskakava'da varılan anlaşma ile göçmenlerin durumu ele alındı.

SİVİLLER VE ASKERLERİN GÜVENLİĞİ TEMİN EDİLDİ

Görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda dün varılan anlaşmayla hem masum sivillerin korunmasını sağladıklarını hem de bölgenin huzuru için hayatlarını ortaya koyan askerlerimizin güvenliğini temin ettikleri belirtildi.

"AB İLE GÖÇ KONUSUNDAKİ DÜZENLEMELER YENİDEN DÜZENLENMELİ"

Başkan Erdoğan, görüşmede Merkel'e, Türkiye ile AB arasındaki göç konusundaki düzenlemelerin işlemediğini ve gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.