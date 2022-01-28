  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da cami açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da cami açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da cami açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da cami açılışında vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camisi’nin açılış törenine katıldı.

Dualarla yapılan açılıştan önce vatandaşlara seslenen Erdoğan şunları söyledi:

Buranın yapımında Ziraat Katılım'ın önemli katkıları oldu. Onlara da teşekkür ediyorum.

İnşallah bu mescidin yapımında emeği olanları şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz için de hazırlanmış olan çalışma mekanlarının güzel olduğunu gördüm. Bunların da mimarından mühendisine teşekkür ediyoruz. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin içerisindeki bu güzel eserin Ankaralılara hayırlı olmasını diliyorum.

Etiketler erdoğan cami açılış
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vatandaş 65 bin TL'lik ilandaki kardan otomobili gerçek sanınca...
Kabus! Genç kadını kaçırıp, dövüp, zorla uyuşturucu veridiler!
Yerli otomobil TOGG'tan bir başarı daha
Ünlü ekonomist ''AK Parti hata yaptı'' deyip açıkladı: ''Önce 14 sonra 18 aşılacak''
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 65 bin lira detayı
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! 3. ittifak iddiası
Değişimi olay olmuştu! Nagihan Karadere'nin bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı
Araç sahipleri isyanda! Satılık ilanlarında dikkat çeken artış
Cumhur İttifakı için dikkat çeken iddia: ''Devlet Bey'in tepesi atmak üzere''
İstanbul'da takside kadın cinayeti