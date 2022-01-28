Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da cami açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da cami açılışında vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Camisi’nin açılış törenine katıldı.

Dualarla yapılan açılıştan önce vatandaşlara seslenen Erdoğan şunları söyledi:

Buranın yapımında Ziraat Katılım'ın önemli katkıları oldu. Onlara da teşekkür ediyorum.

İnşallah bu mescidin yapımında emeği olanları şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz için de hazırlanmış olan çalışma mekanlarının güzel olduğunu gördüm. Bunların da mimarından mühendisine teşekkür ediyoruz. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin içerisindeki bu güzel eserin Ankaralılara hayırlı olmasını diliyorum.