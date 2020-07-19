Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii’ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz’da ibadete açılacak Ayasofya Camii’nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Erdoğan'a eşlik etti.

Erdoğan, incelemelerinin ardından Ayasofya Camisi'nden ayrılırken, vatandaşları selamladı.

Sürpriz ziyarete ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan da Twitter hesabından paylaşım yaptı.