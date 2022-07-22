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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile telefonda görüştü

İstanbul'da yapılan Tahıl Sevkiyatı Anlaşması sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleştirilen Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza törenin ardından Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

Etiketler bahçeli istanbul görüşme
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