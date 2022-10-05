Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Görüşme bir saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. Erdoğan’ın resmi programında yer almayan görüşme, Bahçeli’nin Beytepe’deki evi ’Devletbey Konağı’nda gerçekleşti. Bahçeli, Erdoğan’ı evinin giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Bahçeli, gazetecileri selamladıktan sonra görüşmeye geçti. Basına kapalı olan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Bahçeli, Erdoğan'ı yine aracına kadar uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin görüşmede iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti grup toplantısında CHP'nin başörtüsü teklifiyle ilgili 'yasa değil anayasa ile çözelim' önerisinde bulunmuştu. Erdoğan ve Bahçeli'nin görüşmesinde bu konunun da gündeme geldiği öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki son ikili görüşme 7 Haziran 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşmişti ve görüşme 1 saat sürmüştü. Erdoğan’ın Bahçeli’yi evinde son ziyareti ise 6 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşmiş ve o görüşme de 1 saat sürmüştü.