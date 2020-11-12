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  4. 12 Kasım 2020 22:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı ile görüştü

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile telefonda görüştü. Erdoğan-Hamad Bin İsa El Halife görüşmesinde, Türkiye-Bahreyn ilişkilerine ivme kazandıracak hususların ele alındığı bildirildi.

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