Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile telefonda görüştü. Erdoğan-Hamad Bin İsa El Halife görüşmesinde, Türkiye-Bahreyn ilişkilerine ivme kazandıracak hususların ele alındığı bildirildi.