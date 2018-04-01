Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Başını ezeceğiz''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana İl Kongresi'ne katıldı. Önce meydanda toplanan binlerce kişiye seslenen Erdoğan, Zeytin Dalı harekatının başlangıcından bu yana 3844 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İsrail ve Fransa'ya sert yanıt veren Erdoğan, " Türkiye'ye sataşmasınlar önce teröristleri Elysee Sarayı'nda kabul edenler kendilerine çekidüzen versinler. Kusura bakmasınlar bizimle olan dostluklarını da kaybederler" ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı'nın sözlerine de yanıt veren Erdoğan, "Ey Netanyahu sen çok zayıfsın çok garipsin. Kendine çeki düzen ver. Sen terör devletisin. İsrail ordusu ve İsrail mazlumlara karşı cesur. Mazlumların dışında korkak. Yani benim nükleer silahım var diye hava atma. Yeri geldiğinde o nükleer silahların da çalışmaz" diye konuştu.ABD'nin Suriye hamlesi ile ilgili de konuşan Erdoğan, "ABD'nin Suriye politikasında kısmi de olsa bazı müspet değişiklikleri takdirle takip ediyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana İl Kongresi'ne katıldı. İl kongresi öncesinde vatandaşlara seslenen Erdoğan daha sonra salona geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Münbiç, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Afrin ile ilgili çıkışlarına sert yanıt veren Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Sizin gadanızı alam. Bu sıcakta buraya gelişiniz bize farklı duygular ve heyacan yaşatıyor. Salon tıklım tıklım dolu. Sizler ise salonun 5 misli buradasınız. Size selam vermeden salona giremezdik. Önce selam, sonra ahir kelam dedik. Herşey den önce adeta bir Adana mitingi yapıyoruz.16 Nisan'da ortalamanın üzerine çıkamadıysak da inşallah mart, kasım 2019'da bu ortalamaların çok çok üzerine çıkmak suretiyle bizler için farklı düşünenlere gerekli cevabı vereceğiz. Sizden ricam şu, fitne ve fesada aramızda yer vermeyeceğiz. Fitne üretmekten bıktık artık.Kardeşlerim yola çıktığımızda Türkiye'nin kişi başına milli geliri 3 bin 500 dolardı, şimdi 11 bin dolar. Nereden nereye. Bunları anlatmanız lazım bilmeyenlere.

AFRİN'DE 3 BİN 844 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şu an itibariyle Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 844. Bazıları rahatsız. Türkiye’ye Fransız olanlar rahatsız. Ama biz dim dik yolumuzda yürüyeceğiz.Adana'nın yanı başında önemli bir hareket yürütüyoruz. Zeytin Dalı Harekatını başarı ile sürdürüyoruz, şuanda iyi bir noktadayız. Operasyonun 58.gününde yani Çanakkale Zaferimizin yıl dönümünde Afrin merkezi ele geçirildi. Şimdi Tel Rıfat ve diğer bölgelere yönelik harekat devam ediyor.Afrin bölgesinde güvenli hale getirdiğimiz yerlere Suriyeli kardeşlerimiz yerleşmeye başladı. Daha önce DEAŞ'tan temizlediğimiz bölgelere 160.000 Suriyeli kardeşlerimiz geri döndü, operasyonlarla özgürleştirdiğimiz bölgelere Suriyeli kardeşlerimiz dönmeye devam edecek.

FRANSA'YA ÇOK SERT TEPKİ

Türkiye'ye karışmasınlar, Türkiye'ye sataşmasınlar önce teröristleri Elysee Sarayı'nda kabul edenler kendilerine çekidüzen versinler. Kusura bakmasınlar bizimle olan dostluklarını da kaybederler. Biz bize dost olana dostuz. Bize yanlış yapana, kusura bakmasınlar. Biz bugüne kadar bunu böyle yaşadık. Ne dedim ben size ihtiyaç olduğu anda önce ben sonra da siz beraber çıkacağız yola. Bazıları rahatsız. Türkiye'ye Fransız olanlar rahatsız ama biz dimdik yolumuza yürüyeceğiz.

İSRAİL BAŞBAKANI'NA YANIT: SEN GARİPSİN

Dün İsrail'in Başbakanı muhatabım değil de, bir laf etmiş. Kalkmış, Afrin'de askerimizin mazlumlara zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin. Bir defa kendine çeki düzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz ama senin derdin teröristler değil. Çünkü sen terör devletisin. İsrail ordusu ve İsrail mazlumlara karşı cesur. Mazlumların dışında korkak. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, ağızları dilleri var hakkı söylemez. Kalpleri mühürlü. Kudüs’te yaptıkların ortada. Ya senin dünyada sevenin yok sevenin. İşte BM’de aldığın cevap ortada. Yani benim nükleer silahım var diye hava atma. Yeri geldiğinde o nükleer silahların da çalışmaz. Mazlumla uğraşma. Bizimle uğraşma ve dürüst ol. Dürüst olmadığın sürece hiçbir zaman bizden de olumlu bir kelam bulamazsın.Bizim sömürgecilik ayıbımız yoktur. Bizim işgalcilik ayıbımız yoktur. Ey Netanyahu sen işgalcisin. Sen bir teröristsin. Dün DEAŞ terör örgütü dinimizi istismar etti. Bugün aynı misyonu PKK/YPG terör örgütü üstlenmiştir. Onların da başını ezeceğiz.

"ABD'NİN DEĞİŞEN POLİTİKASINI TAKDİRLE TAKİP EDİYORUZ"

ABD'nin Suriye politikasında kısmi de olsa bazı müspet değişiklikleri takdirle takip ediyoruz. Buna karşı olarak Fransa'dan kendilerine hiç yakıştıramadığımız bir takım haberler geldi.

'ADANA BU FRANSIZLARI İYİ BİLİR'

Adana bu Fransızları iyi bilir. Fransızlar'da Adana'yı iyi bilir. Geçmişte hem Fransız işgalcilerinin kendilerine hem de onların besleyip büyüttüğü Ermeni çetelerine en güzel cevabı Adana vermişti. O kahramanları bir kez daha rahmetle hürmetle yad ediyorum. Dün Ermenileri kışkırtanlar bugün aynı oyunu başkaları üzerinde denemek istiyorlar.Terör örgütlerinden temizlediğimiz yerlerde bayrağımızın dalgalanmasından rahatsız olanlar, aynı yerlerde daha önce dalgalanan paçavraların sözünü bile etmezler. Çünkü bunların derdi sadece Türkiyedir, bunların karın ağrısının sebebi Türk milletidir

SIRA PENSİLVANYA'YA DA GELECEK

Onlar kaçacak biz kovalayacağız... FETÖ'yü de kovalıyoruz. Bak Kosova'dan altı tanesini paketleyip getirdi Milli İstihbarat. Pensilvanya da gelecek. Bir yere kadar kaçarsın.