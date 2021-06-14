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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın NATO Zirvesi kapsamındaki görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, NATO Karargâhı'nda bugün öğle saatlerinde gerçekleştirilen resmi açılış programında da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyularak aile fotoğrafı çektirildi.

Aile fotoğrafında ön sırada Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen solunda yer aldı. Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından toplantı başlamadan hemen önce ABD Başkanı Biden'la bir süre sohbet etti.

Brüksel'de başlayan NATO Zirvesi Türkiye-ABD ilişkileri açısından kritik bir görüşmeye sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden NATO Zirvesi'nin gerçekleştiği Brüksel'de ilk kez yüz yüze görüştü.

GÖRÜŞME 45 DAKİKA SÜRDÜ
İki liderin saat 19.00'da başlayan basına kapalı görüşmesi, 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden'ın baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

"TERÖRSİTLER ARASINDA AYRIM YAPILMAMALI"
Terör meselesinde örgütler arasına ayrım yapan çarpık anlayış ne yazık ki mevcudiyetini koruyor. Böyle bir durum teröre cesaret verecektir.

BIDEN'DAN İLK AÇIKLAMA
Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmeye ilişkin, "Çok iyi bir toplantıydı" değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden görüşmesi sonrası açıklama yapıyor - CANLICumhurbaşkanı Erdoğan, Biden görüşmesi sonrası açıklama yapıyor - CANLIPolitika

 

Etiketler erdoğan biden görüşme
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