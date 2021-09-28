  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la görüşecek! Tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın Ekim sonunda Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nde görüşeceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşeceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekim ayı sonunda İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Erdoğan, zirve kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile baş başa görüşecek.

Etiketler recep tayyip erdoğan joe biden görüşme g20 zirvesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Linet, bikinili pozlarına dikkat çeken yorum: ''Aaa göbek deliği yokmuş!''
Radikal değişiklik: HES kodu gidiyor, aşı kartı geliyor!
MasterChef'te izleyenler de set ekibi de zor anlar yaşadı
Ünlü şarkıcıdan şok itiraf: ''17 yaşında cinsel saldırıya uğradım''
Hıncal Uluç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: ''Acun'u arayın''
Gülşah Saraçoğlu'ndan ''uygunsuz fotoğraf ve video'' itirafı
''Yarın bir seçim olsa...'' anketinde iktidara da muhalefete de hesap değiştirecek sonuçlar
Vildan Atasever - Mehmet Erdem evliliği için o iddia özür diletti
Uzman isimden altın fiyatları için dikkat çeken tahmin
Meteoroloji bu illerimizi tek tek uyardı! Yağışlar fena vuracak