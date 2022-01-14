Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Birleşik Krallık arasında savunma sanayisi ve ticaret başta olmak üzere iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alındı.
SURİYE VE UKRAYNA'DAKİ GELİŞMELER
Görüşmede ayrıca Suriye ve Ukrayna'daki gelişmeler ile iklim ve mülteci başlıklarında bölgesel ve küresel meseleler değerlendirildi. (AA)
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol