Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Bizden habersiz adım atamaz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki son durumla ilgili yaptığı açıklamada, "Rahatsız olanların tek taraflı adımları, oyunları bozuldu. Mısır, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi bizden habersiz adım atamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Libya mutabakatı

Münasır ekonomik bölgede özellikle uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımıza rağmen burada Türkiye sondaj gemilerini gezdiremez gibi yaklaşımlarla ciddi tehditler savurdular. Tabii ki biz bunları dinlemedik. 2 sondaj ve 2 sismik araştırma gemimiz var. Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz. Libya'nın meşru yönetimiyle imzaladık. Hafter orada Libya'nın bir ulusal temsilcisi değildir. Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandı. Bu adımdan başta Yunanistan olmak üzere Mısır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi rahatsız oldu.

Bu anlaşma ile Doğu Akdeniz'deki alanımızı maksimum seviyeye çıkardık. Ortak arama faaliyetleri gerçekleştirebileceğiz. Yunanistan, İsrail, Mısır ve GKRY onayımız olmadan adım atamaz.

Libya anlaşması ülkemizin deniz yetki alanlarımızın sınırlandırılması konusundaki hukuki tezini destekledik. Harita çok net her şeyi ortaya koyuyoruz. Tarihe kaydı düşüyoruz. İçeride dışarıda bundan çok rahatsız olanlar var.

Buralarda bu çalışmaları artık bizim gemilerimiz rahatlıkla yapacak. Yunanistan'ın eli kolu bağlandı, çıldırtan da bu.



Miçotakis ile görüşme

Yunanistan ile diyalog yollarını açmaya hazır olduğumuzu ifade ettim.

Türkiye ile Libya kendi alanlarında ortak arama tarama faaliyeti yapabilir. Ya da Libya kendi alanında Türkiye'ye bu hakkı tanıyabilir. Tek taraflı adımlara izin vermeyeceğiz. Şimdi bizim kendimize ait gemilerimiz var. Bunlarla bu çalışmayı yapıyoruz.

Doğu Akdeniz çağrısı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hariç bölgede tüm kıyıdaş ülkelerle müzakerelere hazır olduğumuzu en başından beri vurguluyoruz. Hakça bir çözüm için tüm ülkelere diyalog çağrımız sürmektedir. Beraber bu çalışmaları yürütebiliriz. Bizim artık Libya ile birlikte bu çalışmaların başlayacağı bir süreç olacaktır. Derdimiz düşman kazanmak değil dost kazanmak.

Böylesine bir çağrı özellikle Türkiye'ye bu hakkı tanır. Biz burada ne yaptık, askeri güvenlik anlaşması yaptık. Böyle bir davet gelmesi durumunda Türkiye nasıl bir insiyatif üstleneceğine kendisi karar verecektir. Türkiye, Libya'da faaliyet gösteren gemileri, insani yardım kuruluşları koruma hakkına sahiptir. Türkiye dışına asker gönderilmesi koşulları ve buna ilişkin atılması gereken adımlar var.

"Putin ile bu hafta için bir görüşme olabilir"

Putin'le bu ara bir görüşme talebim var. Önümüzdeki ayın 8'inde Türkiye'de olacak. Bu hafta içinde bu görüşmelerimizi yapalım dedim. Hafter konusu aslında istiyorum ki Rusya ile münasebetlerde yeni bir Suriye doğurmasın. Rusya'da Hafter konusunda mevcut tezi gözden geçirecektir. Bunun legal bir yönü yok.

Rusya ve ABD ile yapılan mutabakatlar

İdlib her geçen gün daha iyiye gidiyor. Ama asıl bizim derdimiz burada, Tel Abyad buradan Rasulayn var. İkisinin arası 120 kilometre, ama derinlik 30 kilometre. Bizim asıl hedefimiz Derik denilen bir yer var, orası Irak sınırıdır. Biz bütün bu bölgedeki teröristlerin buralardan boşaltılmasını hem Rusya'dan hem ABD'den istedik. 120 ve 150 saatlik anlaşmalarımız oldu. Onlar bu saatlerde boşaltılacağını söyledi. Ama ne Rusya ne ABD bunu gerçekleştirebildi. Biz de tabi kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik. Bizim hedefimiz Tel Abyad ile Rasulayn arasına 1 milyon insan yerleştirmek. Güvenli bölge planlamamız bu.

Trump'a izletilen terörist Abdi Şahin videosu

Biz bu videoyu Trump ve 5 senatörle ayrıca bakanlar vardı. Hepsiyle paylaştı ve bakın bu adam yüzlerce, binlerce Türk vatandaşının ölümüne neden olmuş birisidir. Bizim onu aracı olarak kabul etmemiz böyle bir şey ne uluslararası savaş hukukun da vardır ne uluslararası siyasette vardır. Böyle bir şeyi kabul etmem mümkün değildir. Biz NATO'da da masada olan bir konu şuydu: uluslararası teröre karşı bir defa mücadele verecek miyiz? Teröristin dini, milleti, vatanı kesinlikle yoktur. Biz bu teröristlerden ne bekliyoruz? Hep birlikte olup NATO diyor ki terörü yok edeceğiz. Biz bu cani teröristin yaptıklarını anlattık. Sadece bu değil buna benzer başka teröristler de var.

S-400 açıklaması

Biz S-400'den vazgeçmeyeceğiz. Siz bize eğer patriot verecekseniz uygun şartlar olursa alalım. Biz hava savunma sistemlerimizi çeşitlendirmek istiyoruz. Macron bir NATO üyesi kalkıp nasıl S-400 üyesi alabilir? Ben ne alacağımı sana mı soracağım. Bunlar karşılarında dik duran liderler görmedi. Nitekim kendisi S-400'le ilgili ifadeyi kullandığı zaman gereken cevabı gereken yerlerden aldı.

Diyarbakır Anneleri

Anne kimdir anne nedir diye tanımlayacak olursanız işte anne budur. Yavruları kaçırılan ve Kandil'de ya da daha değişik yerlerde kızların durumları ne alemde oldukları zaman zaman bazı televizyon ekranlarında gördük. Annelerin bundan daha başka yaklaşımı beklenebilir mi? Şimdi orada da anneler bunun en güzel örneğini veriyor. Kalkıp da parlamentoda kuru sıkı atanlar öncesinde bunun hesabını verin. 100 gündür anneler orada. Temennim burada geri sayım başlar. Bu anneler inşallah yavrularına kavuşurlar diye düşünüyorum. Diyarbakır'da annelerimize özellikle sabır temenni ediyorum.

Baltık savunma planı

Belli aralıklarla bunların tazelenmesi oluyor. PKK konusunda bir sorun yok. YPG konusunda bir sorun var. Bunu hala kabullenmek işlerine gelmiyor. Bu noktada güvenliğin bölünmezliği ilkesinin önemi bir kat daha artıyor.

Biz ittifakın doğu veya güney kanadı diye ayrım yapmıyoruz. Güvenliğin 360 derece temelinde gözetilmesi gerektiğini özellikle vurguluyoruz. Türkiye, NATO'nun kuruluş amacına uygun davranmasını talep ediyor. Hiçbir ülkenin güvenlik endişelerine kulak tıkamadık, bundan sonrada kulak tıkamayız. 'Biz bu işin önünü açıyoruz, siz de sözlerinizi tutun' dedik.

Fransa'daki olaylar

Mustafa Yalçın kardeşimize Allah'tan şifalar dileyelim. Burada orantısız güç kavramını işlerine geldiği yerlerde kullanıyorlar. Televizyon ekranlarında polislerin yerlerde onları nasıl sürüklediğini hep görüyoruz. Şu ana kadar çok ciddi sayıda yaralı var. Bu aslında Fransa'da bir şeyin sinyalini veriyor. Yasal düzenlemelerini giderek daha katı hale getirdiler. Polis asker sayısına bakın! Dışarıyla uğraşmaktan iç sorunlarıyla meşgul olamıyorlar.