Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Bize sağdan soldan tehditler geliyor''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonu’nda açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Bu kadim coğrafya acıyı sırtlanmakta.

Yaşadığımız sıkıntılar coğrafyamızın kaderi değildir. Kötü gidişatı durdurmak bizlerin elindedir.

Burada temsilcileri bulunan hemen her ülke terör sorunuyla yüzleşmiş, ciddi de bedel ödemiştir.

Terör yüzyılımızın vebasıdır. Pek çok sorun terör kılıfı altında gizlenmektedir. Türkiye olarak 35 yıldır terör belasıyla mücadele ediyoruz.

Örgütlerin arasında bazı güçler var.

Sorunu kaynağında kurutma kararı aldık.

Kuzey Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonları toprak bütünlüğünü hedef almıyor.

Fırat'ın doğusunu terörden temizleyerek ülkemizdeki Suriyelilerin dönmelerini sağlayacağız.

Tek amacımız oralardaki canileri engellemek, teröristleri yok etmektir. Barış Pınarı Harekatı'nın gayesi de aynıdır.

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Türkiye, komşularının toprakları üzerinde egemenlik haklarına ve sınırlarına saygılıdır. Ama bir şartla; buralardan ülkemize saldırı yapılmaması, düşmanca faaliyetler yürütülmemelidir.

Güvenlik olmadan barış, barış olmadan kalkınma, kalkınma olmadan huzur olmaz. Huzur olmadan geleceğe güvenle bakılamaz.

"TÜM DOSTLARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ"

Tüm dostlarımızdan bu operasyona destek bekliyoruz. Güvenlik olmadan barış olmaz.

Öncelikle terör meselesinde ilkeli bir duruş sergilemek mecburiyetindeyiz.

PYD, YPG, DEAŞ birer terör örgütüdür. Ne yazık ki Batı, PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyor.

Mücadelemiz Kürtler ile değil, terör örgütleriyledir.

Bize sağdan soldan şu anda tehditler geliyor, bu gidişi durdurun diye. Sayın Trump'a da söyledim, diğerlerine de söyledim. Eğer bunu 'durduracaksanız durdurun' dedik size ama durdurmadınız. Şimdi biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz, artık geri adım atmayacağız.