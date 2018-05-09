SON DAKİKA
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN-İNCE GÖRÜŞMESİ BAŞLADI !
Cumhurbaşkanı Erdoğan-İnce görüşmesi başladı !
Cumhurbaşkanı Erdoğan-İnce görüşmesi başladı !
Vatandaşa zor anlar yaşattı Nereye kaçacağını şaşırdılar
Vatandaşa zor anlar yaşattı Nereye kaçacağını şaşırdılar
Vatandaşı zarara uğratan çeteye ''Pranga'' operasyonu
Vatandaşı zarara uğratan çeteye ''Pranga'' operasyonu
Trump açık açık tehdit etti ! İran'a gözdağı
Trump açık açık tehdit etti ! İran'a gözdağı
Ekonomi zirvesinden sonra flaş açıklama !
Ekonomi zirvesinden sonra flaş açıklama !
Tabela ve yön levhalarında yeni düzen
Tabela ve yön levhalarında yeni düzen
Şırnak'tan acı haber; İki çocuk ölü bulundu
Şırnak'tan acı haber; İki çocuk ölü bulundu
Muharrem İnce'den cezaevine sürpriz ziyaret
Muharrem İnce'den cezaevine sürpriz ziyaret
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 09 Mayıs 2018 19:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Bizi tehdit ettiler''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN International'da önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Bizi tehdit ettiler''
A+ A-

YPG'nin ABD'den aldığı silahlarla Türkiye'nin sınırlarını taciz ettiğini söyleyen Erdoğan, "ABD gerçek dostlarını kaybediyor. F-35'lerin verilmemesi müttefiklik ruhuna uymaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International'da Becky Anderson'ın sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

ABD gerçek dostlarını kaybediyor.

ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşınması büyük hata.

İran nükleer anlaşmaya uyacaktır.

Terör örgütünün başı hala ABD'de.

F-35'lerin verilmemesi müttefiklik ruhuna uymaz. ABD F-35 anlaşmasına uymalı.

ABD'li rahip Brunson siyasi amaçla isteniyor. Yapılan rehine diplomasisi değildir.

Afrin harekatında YPG'li teröristlerle mücadele ediyoruz, bizim sınırımız taciz altında. 

ABD Suriye'de terör örgütü PYD ve YPG ile birlikte haraket ediyor.  ABD Suriye'de terör örgütlerini silahlandırdı. 

YPG, ABD'den aldığı silahlarla sınırlarımızı tehdit etti.

Tüm partilerin propaganda şansı var. 

10 büyük ekonomi arasında bir başarı hikayesi yaratacağız. 

erdoğan , f 35 , abd , dost , medya
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM