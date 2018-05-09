Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Bizi tehdit ettiler''

YPG'nin ABD'den aldığı silahlarla Türkiye'nin sınırlarını taciz ettiğini söyleyen Erdoğan, "ABD gerçek dostlarını kaybediyor. F-35'lerin verilmemesi müttefiklik ruhuna uymaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN International'da Becky Anderson'ın sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

ABD gerçek dostlarını kaybediyor.

ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşınması büyük hata.

İran nükleer anlaşmaya uyacaktır.

Terör örgütünün başı hala ABD'de.

F-35'lerin verilmemesi müttefiklik ruhuna uymaz. ABD F-35 anlaşmasına uymalı.

ABD'li rahip Brunson siyasi amaçla isteniyor. Yapılan rehine diplomasisi değildir.

Afrin harekatında YPG'li teröristlerle mücadele ediyoruz, bizim sınırımız taciz altında.

ABD Suriye'de terör örgütü PYD ve YPG ile birlikte haraket ediyor. ABD Suriye'de terör örgütlerini silahlandırdı.

YPG, ABD'den aldığı silahlarla sınırlarımızı tehdit etti.

Tüm partilerin propaganda şansı var.

10 büyük ekonomi arasında bir başarı hikayesi yaratacağız.