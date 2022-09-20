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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde liderlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezi'nde liderlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77’nci Genel Kurulu hitabının ardından BM Genel Merkezinde liderlerle görüştü.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’i de kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Merkezinde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeul, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina Vecid ile de sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile sohbetine BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de eşlik etti.

Etiketler erdoğan bm görüşme
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