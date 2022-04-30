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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna’daki savaşa dair gelişmelerin ele alındığı görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres Moskova ve Kiev temaslarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, gerek İnsani Temas Grubu gerek tahliyeler ve insani yardım konularında BM öncülüğünde yapılacak çalışmalara Türkiye’nin elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Hem Ukrayna’ya hem de Rusya’ya aklıselimle ve uzlaşmayı temel alacak şekilde davranmalarını telkin etmeyi sürdüreceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu krizin aşılması ve barışın hakim kılınması için yürüttükleri çabalara kararlılıkla ve samimiyetle devam edeceklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, BM Genel Sekreteri Guterres’in doğum gününü de tebrik etti.

Etiketler erdoğan bm görüşme
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