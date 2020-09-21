Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi'ni reforma tabi tutmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM’nin 75. kuruluş yıl dönümü toplantısına video mesaj gönderdi.

Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ortaya konulan ideallere rağmen BM sistemi ne çatışmaları önlemede ne başlayan çatışmaların bitirilmesinde etkili olabilmekte. Önceki asrın ihtiyaçlarına göre şekillenen yapılarla bugünkü imtihanların üstesinden gelemeyeceğimizi artık hepimiz görüyoruz. 7 milyarı aşkın insanın kaderini 5 ülkenin insafına bırakan bir Konsey yapısı, adil olmadığı gibi sürdürülebilir de değildir. Birleşmiş Milletler sistemini yeniden etkin kılmak için öncelikle Güvenlik Konseyi'ni reforma tabi tutmamız gerekiyor.

Demokratik, şeffaf, hesap verebilir, etkili ve adil temsile dayalı bir Konsey mimarisi, insanlık için tercihten öte zorunluluk halini aldı. Kıtaların kavşak noktası İstanbul'un bir Birleşmiş Milletler merkezine dönüşmesi de küresel barış ve istikrar çabalarına destek verecektir."