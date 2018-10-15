Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Bu ülkemiz için fırsattır''

Cumhurbaşkanı Erdoğan Romanya Başbakanı Viorica Dancila ile ortak basın toplantısı düzenledi. "Romanya'nın FETÖ'nün darbe girişiminden sonra bizimle yaptığı işbirliğini unutmuyoruz." diyen Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde Romanya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığını alacak olması ülkemiz için bir fırsattır. Bu dönemde yakın bir çalışma içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Romanya Başbakanı Viorica Dancila ortak basın toplantısı düzenledi.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

İlişkilerimiz stratejik ortaklık düzeyindedir.

Başta ekonomi, güvenlik ve terörle mücadele olmak üzere pek çok konuyu ele aldık. Önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi görüştük.

İşbirliğini geliştirme konusunu ele aldık.

Ticarette hedefimiz 10 milyar dolar.

Romanya'nın 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra ülkemizle sergilediği dayanışmayı unutmayacağız.

15 binden fazla Türk firması Romanya'da bankacılıktan medyaya, inşaattan imalata çok geniş bir alanda faaliyet gösteriyor. İş adamlarımızın Romanya’daki yatırımlarını desteklemeye devam edeceğiz.

Önümüzdeki dönemde Romanya'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığını alacak olması ülkemiz için bir fırsattır. Bu dönemde yakın bir çalışma içinde olacağız.

DANCİLA'NIN AÇIKLAMALARI

Bugünkü diyaloğumuz çok farklı. Stratejik ortaklığımızı ele aldık. Türkiye ile Romanya arasındaki işbirliği yüksek seviyede bulunmaktadır.

Hem ikili hem de bölgesel alanda çok geniş alanda işbirliği alanında işbirliğimiz bulunuyor.

İşbirliğimiz devamlı artıyor.

Diyaloğumuz açık. İsteğimiz, diyaloğumuzu ve işbirliğine devam etmektir.

Türkiye'nin Avrupa'ya katkısını takdirle karşılıyoruz.

Göçmen konusunda Türkiye'nin çabalarını takdirle karşılıyoruz.