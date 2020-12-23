Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçileri kabul etti

AFGANİSTAN BÜYÜKELÇİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Mohammad Ramin'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Ramin, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Ramin ve eşiyle bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimin ardından, hatıra fotoğrafı çektirdi.

PORTEKİZ BÜYÜKELÇİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao'yu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Leitao, Erdoğan'a güven mektubu sundu.



Leitao ve eşi ile bazı büyükelçilik mensupları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.