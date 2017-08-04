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  4. 04 Ağustos 2017 14:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan cami açılışında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yapmak üzere Yıldız Hamidiye Camii'ne geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından açılışı gerçekleşecek olan Yıldız Hamidiye Camii’ne geldi. Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından açılışı gerçekleşecek olan Yıldız Hamidiye Camii’ne geldi. Burada cuma namazını kılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Vasip Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar eşlik ediyor.



Yıldız Hamidiye Camii, cuma namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ibadete açılacak.

Öte yandan, camiye gelen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yoğun ilgi gösterdi. Çevrede ise polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

İHA

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