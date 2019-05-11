Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katıldı

Böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden eski Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç'ın annesi Yosma Kılıç (87) için Kağıthane Cengiz Topel Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya ile Kılıç'ın ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze töreninde öğle namazını ardından gerçekleştirildi. Erdoğan cenaze namazının ardından Kılıç'ın tabutuna omzu verdi. Kılıç Hasdal Mezarlığı'na defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazının ardından alandan ayrıldı.



