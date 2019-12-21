Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''CHP ne yaparsa yapsın bunu yapacağız''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde “Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni”nde konuşuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ülkemiz ve milletimizle ilgili senaryoları yırtıp atarak, tuzakları parçalayıp geçerek yolumuza devam ediyoruz. Artık Türkiye'ye karşı yapılanların bir bedeli var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefine hiç olmadığımız kadar yakınız.

Hizmet ihracatı ve pazarlarının çeşitlendirilmesini ve yeni pazarlara girilmesini bekliyoruz. İhracatımızı 500 milyar dolara çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız.

KANAL İSTANBUL

İnşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz. Bunun çalışması bir haftalık bir yıllık değil ta belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır. CHP ne yaparsa yapsın biz bunu yapacağız. Kanal İstanbul'un Türkiye'ye kazandıracağı haklar var.

"ÜLKEMİZ YENİDEN BÜYÜME DÖNEMİNE GİRDİ"

Son dönem verilerine baktığımızda ekonomideki olumlu gelişmeleri görüyoruz. Ekonomik güven endeksi kasım ayında yüzde 1,7 oranında artarak 91,3 oldu. Bu alanda son iki aylık yüzde 6,2'yi aştı. Kasım ayında kurulan şirket sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 10,2 oranında artış kaydetti. 3. çeyrekteki yüzde 0,9 pozitif büyüme ile ülkemiz yeniden büyüme dönemine girdi. Son açıklanan verilerle istihdam cephesinden de olumlu haberler geldi. Tüm bu gelişmeler işlerin yolunda gittiğini, ekonomik toparlanmanın hızlı bir şekilde sürdüğünü gösteriyor.

Meclis'te kabul edilen bütçe yeni bir dönemin müjdecisidir.

Kanal İstanbul Projesi için yeni açıklama !