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Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetiyle görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetiyle görüşecek
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti İmralı heyetiyle görüşeceğini açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebine ilişkin, ''Cumhurbaşkanımız kendi takdirleri ile uygun gördükleri bir gün içerisinde bu hafta içerisinde bu görüşmeye bir randevu ayarlanacaktır'' dedi.

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Etiketler recep tayyip erdoğan ak parti Ömer Çelik dem parti imralı heyeti
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