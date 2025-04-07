Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetiyle görüşecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEM Parti İmralı heyetiyle görüşeceğini açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebine ilişkin, ''Cumhurbaşkanımız kendi takdirleri ile uygun gördükleri bir gün içerisinde bu hafta içerisinde bu görüşmeye bir randevu ayarlanacaktır'' dedi.