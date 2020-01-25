Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul'daki programını iptal ederek Elazığ'a geçti.

Erdoğan ilk olarak yıkılan binanın enkazı altında kalarak can veren Ayşe Civelek ile 9 yaşındaki oğlu Muhammet Salih Civelek'in cenazesine katıldı.

Erdoğan'ın ardından deprem bölgesinde incelemelerde bulunması bekleniyor.

Depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremde vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip etiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD, Kızılay ve Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum."