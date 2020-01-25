Depremde ölü sayısı artıyor: 22 kişi hayatını kaybetti, 1103 kişi yaralandı
Elazığ'daki 6,8 büyüklüğündeki depremin yıkımı böyle görüntülendi
Elazığ'dan yürek yakan görüntü! Çocukları için kendini feda etti!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 25 Ocak 2020 14:57

Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programını iptal ederek Elazığ'a gitti. İlk olarak depremde hayatını kaybeden anne ile oğlunun cenazesine katılan Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İstanbul'daki programını iptal ederek Elazığ'a geçti.

Erdoğan ilk olarak yıkılan binanın enkazı altında kalarak can veren Ayşe Civelek ile 9 yaşındaki oğlu Muhammet Salih Civelek'in cenazesine katıldı.

Erdoğan'ın ardından deprem bölgesinde incelemelerde bulunması bekleniyor.

Depremin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremde vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık Bakanlarımızı bölgeye gönderdik.

Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, çalışmaları yakından takip etiğimizin bilinmesini istiyorum. Başta AFAD, Kızılay ve Silahlı Kuvvetlerimiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla Milletimizin yanındayız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
recep tayyip erdoğan , elazığ
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM