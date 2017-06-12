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  4. 12 Haziran 2017 23:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Doğru bulmuyorum''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor ve sanat camiasıyla birlikte iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Doğru bulmuyorum''
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İftar yemeğinde ünlüler geçidi İftar yemeğinde ünlüler geçidi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; spor ve sanat camiasından konuklara verilen iftarda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

EGE'DEKİ DEPREM

Bugün Ege Denizi açıklarında meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremden etkilenen yerleşim yerlerindeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyorum. Allah'a hamdolsun, herhangi bir ölüm söz konusu değil.

Maddi hasarlar, bunlar telafi edilir fakat bu konularda da her zaman için hazırlıklı olmamızın gereğini hatırlatmak istiyorum. Onun için de imardı, kaçak yapılaşmaydı, bunların ne kadar önemli olduğunu hatırlatmakta fayda mülahaza ediyorum.

Aynı şekilde Yunanistan tarafında da depremden etkilenen komşularımıza da buradan geçmiş olsun diyorum.

'SANATI, SPORU BELLİ KESİMLERİN TEKELİNDE TUTMA SAPLANTISININ ÜLKEMİZE FAYDASI YOKTUR'

Kültürü, sanatı, sporu belli kesimlerin tekelinde tutma saplantısının ülkemize hiçbir faydası olmadığı gibi, tam tersine bu tavır her alanda üzüntü verici bir sığlığa yol açmıştır. Teessürle belirtmem gerekir ki Türkiye'nin gücü ve kapasitesiyle kültür, sanat ve spor alanında bulunduğumuz yer uyumlu değildir.

İrfandan yoksun bir kültür, sanat ve ahlaktan yoksun bir sporla hiçbir yere varamayız. Bu yaklaşımla bırakınız dünya çapında isimlere ve eserlere sahip olmayı, milletimizin asgari beklentilerini dahi karşılayamayız.

Taksim'deki AKM projesi bitti, yıkıp yeniden güzel bir eseri İstanbul'a kazandıracağız.

Ne sanatçı düşmanlığımız ne sanata saygısızlığımız kaldı. Halbuki biz çok güzel bir eseri kültür dünyamıza kazandırmaya çalıştık.

Sanatçıların devlet memuru olmasını dahi doğru bulmuyorum.

Belediyelerimizin kültür sanat alanında skora değil faaliyete özenmesi gerekiyor.

Televizyon dizileri küresel düzeydeki en büyük kültür başarımızdır.

Tarihi dizilerin senaryolarının belgesel veye propaganda tarzında değil doğruların anlatılması bakımından şarttır.

Gençlerimizi tüm spor dallarında geleceğe daha bilinçli daha profesyonel hazırlama imkanı buluyoruz.

Sporcu ve sanatkar bu ülkenin birliği için en önemli rol modellerimizdir. Sizlerden beklentimiz çok ama çok fazla. "Gençlik idollerini buldu" diyebilmeliyiz.

Bugün büyüme rakamları açıklandı. Türkiye ilk çeyrekte yüzde 5'i büyümede yakaladı. 

erdoğan , iftar yemeği , spor , sanatçı