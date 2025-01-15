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Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Esed hatasını'' yıllar sonra kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Esed hatasını'' yıllar sonra kabul etti
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Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler bozuluna kadar Suriye'nin devrik liderine Esad diyen ardından da Esed demeye başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Esed kullanımının yanlış olduğunu doğrusunun Esad olduğunu söyledi.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşta, Suriye lideri Beşar Esad için "Esed" demeye başlayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada "Esed mi Esad mı" tartışmalarına son noktayı koydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce Esad dediği ancak Suriye'de muhaliflere yönelik kanlı müdahaleler sonrasında Esed demeye başladığı Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad için Erdoğan'ın "Esed" demesi AK Parti'ye yakın medyaya da ağız değiştirmiş ve Esed dedirtmişti.

Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada “Esed” tabirinin yanlış olduğunu ve doğrusunun Esad olduğunu söyledi.

"Esed ile birkaç kez görüştüm" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Suriye'de olaylar başladıktan sonra devrik Suriye Devlet Başkanı Esed ile birkaç kez görüştüm. Bize reform yapacağını söyledi ama sözünü tutmadı. Olayları kanlı yöntemlerle bastırma yoluna gitti. Aslında bunun adı Esed değil, Esad. Bizi bile böyle alıştırdılar."

Etiketler beşar esad esed Suriye recep tayyip erdoğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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