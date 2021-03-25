Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Furkan Yazıcıoğlu'nu kabul etti

Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2009 yılında geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile bir araya geldi. Erdoğan, Yazıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Erdoğan ve Yazıcıoğlu, görüşmenin ardından hatıra fotoğrafı çekindi.