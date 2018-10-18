Erdoğan: Sizlere 81 milyon akrabanızın selamını getiriyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova’nın başkenti Kişinev’deki temaslarını tamamlayarak Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Komrat’a geldi. Erdoğan ve beraberindeki heyet, yol boyunca ellerinde Türk bayrakları taşıyan Gagavuzya halkı ve Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı İrina Vlah tarafından karşılandı. Erdoğan daha sonra Vlah ile ikili görüşmeye geçti.



Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bugün programımızın ikinci önemli bölümündeyiz. Gagauz Özerk Yeri Başkanı ve siz soydaşlarımızla hasbihal etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sizlere 81 milyon akrabanızın selamlarını getiriyorum. Türk milleti adına bugün buradayım.

Geniş bir heyetle buradayım. Bakan arkadaşlarım burada. Gaziantep Belediye Başkanım burada Altındağ Belediye Başkanım burada. TİKA gibi birçok kurum başkanımız burada. Bu kurumlarımızın da Gagauzya'da yaptıkları yatırımlar var ve bunlar devam edecek. Kişinev'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı çok önemsiyorum. Bazı eksikleriyle beraber dün açılışını yaptık. Moldova ile Gagauzya'nın 1994 yılından bu yana ortaya koyduğu barış ve huzur içinde birlikte yaşama iradesini görmekten bahtiyarız. Gagauzya'nın varlığı Türkiye-Moldova ilişkilerini daha da özel kılıyor. Moldova'nın toprak bütünlüğü bizim için hayati öneme sahiptir. Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de soydaşlarımızın yanında duracağımızın altını çizdik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve hükümetin desteği, Sayın Başkan ve Gagauz yetkililerin kararlılığıyla özerkliğin layığıyla işlemesi için somut adımlar atılması konusunda mutabık kaldık.

Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Gagauzya'ya tüm teşvik ve kolaylıkları sağlamaya hazır olduğunu ifade ettik. TİKA başta olmak üzere belediyelerimiz Moldova makamları ile işbirliği içerisinde pek çok projeye imza atacaklardır. Buradaki güvenlikle ilgili de dün akşam saat 21.30 gibi iki tane İçişleri'nde güvenlik noktasında TOMA'yı buraya getirmiş olduk. Bugüne kadar hiçbir ayrım yapmadan sizlerin yanında olduk. Moldova'nın tüm bölgeleriyle kalkınması için elimizden gelen katkıyı yaptık. Bundan sonra da Moldova halkının ve Gagauz Türkleri'nin yanında olmayı sürdüreceğiz.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Dodon ve Vlah ile Altındağ Belediyesi tarafından onarımı yapılan Kültür Evi’nin açılışına katılacak. Kent meydanında Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti halkına hitap edecek olan Erdoğan, Vlah tarafından onuruna verilen öğle yemeğine de katılacak.





