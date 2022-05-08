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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüştü.

Bakan Akar’ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattındaki inceleme ve denetlemeleri sürüyor. Sınırın sıfır noktasında hudut güvenliğine yönelik alınan tedbirleri yerinde inceleyen Akar, beraberindeki komutanlarla Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu’nu da ziyaret etti. Buradaki incelemelerinin ardından Mehmetçik ile öğle yemeğinde bir araya gelen Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.

 "ORDUMUZ EN UFAK BİR YANLIŞA FIRSAT VERMEDİ"
Telefondan hudut kartallarına hitap eden Erdoğan, sözlerine Bakan Akar’ın hudut hattındaki denetlemelerinin önemine değinerek başladı. Mehmetçiğe görevinde başarı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi. Ordumuzun siz değerli mensuplarını şahsım, milletim adına alkışlıyorum. Bu gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacaktır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin geçmiş bayramını da kutladı.

Etiketler erdoğan hulusi akar görüşme
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