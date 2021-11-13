Cumhurbaşkanı Erdoğan ''gidişattan'' memnunmuş

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı'nda görüşen Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, sistem, ekonomi ve dış politikayla ilgili endişelerine ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gidişattan memnun olduğunu ve durumun abartıldığını" söylediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yönetim sistem, ekonomi ve dış politikayla ilgili endişelerini dile getirince aldığı yanıtı şöyle aktardı: “Tayyip Bey, ülkenin gidişatından memnun.” Saadet Partisi’nin talebi üzerine Erdoğan, Karamollaoğlu’nu 10 Kasım’da kabul etmiş, görüşme 2 saat 20 dakika sürmüştü. Erdoğan’ın görüşme başlangıcında Karamollaoğlu’na oturacağı yeri göstermesi sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Görüşmeye ilişkin değerlendirmesini Sözcü’den Saygı Öztürk’e anlatan Karamollaoğlu, “O iki saatte anlaşamamada anlaştık” dedi. Erdoğan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde değişiklik düşünmediğini çok açık ifade etmiş. SP lideri, ekonomide de problemlerin olduğunu ifade edince “Bunlar abartılıyor” karşılığını almış. Halen ‘millet ittifakı’nda yer alan SP, parlamenter sisteme dönülmesinden yana ve ekonomi yönetimini sık sık eleştiriyor. Karamollaoğlu, görüşme öncesi objektiflere yansıyan ‘tartışmalı kare’ye de açıklık getirdi. Erdoğan’ın görüşme başlangıcında Karamollaoğlu’na oturacağı yeri göstermesi ve çekilen kareler sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Görüntülerde Erdoğan, SP liderine yanında duran ve görüştüğü isimleri ağırlarken kullanılan koltuk yerine, uzak mesafedeki koltuğu işaret etmişti.

Karamollaoğlu bunun nedenini şöyle açıkladı: “Oturtulduğum koltuk meselesi biraz abartıldı gibi geliyor. Sayın cumhurbaşkanına giderken PCR testi yapılıyormuş. Aşı oldum ama PCR testi yaptırmadığımı öğrenince ‘Biraz mesafeli oturalım’ dedi.” Saygı Öztürk'ün yazısının tamamı için...