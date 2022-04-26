Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan, Küba ve Vietnam büyükelçilerini kabul edip güven mektuplarını kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Küba Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios ve Vietnam Büyükelçisi Do Son Hai'yi ayrı ayrı kabul etti. Büyükelçilerin güven mektuplarını takdim ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuklarıyla fotoğraf çektirdi.
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