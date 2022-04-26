  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan, Küba ve Vietnam büyükelçilerini kabul edip güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kazakistan Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Küba Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios ve Vietnam Büyükelçisi Do Son Hai'yi ayrı ayrı kabul etti. Büyükelçilerin güven mektuplarını takdim ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuklarıyla fotoğraf çektirdi.

Etiketler erdoğan güven mektup
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Pençe-Kilit operasyonundan peş peşe acı haberler: 1 askerimiz daha şehit oldu
Fiyatlar değişti! İşte 2022'nin en ucuz sıfır otomobilleri
Bakan Bilgin'den milyonlarca emekliye yeni müjde: Emekli maaşları artacak!
Bakan ''bayram gibi bayram'' demişti... Bilim Kurulu toplandı
Erdoğan açıkladı, kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktı
Yediği tokattan sonra silahıyla kurşun yağdırdı
Akaryakıtta bayram indirimi yolda
TRT'den yönetimindeki ''tanıdık'' isimlere ödediği para dudak uçuklattı
Türkiye'de sosyal medya bunu konuşuyor: Koyunun Tiktok'taki canlı yayınını binlerce kişi izledi
Erdoğan'a canlı yayında, canlı yayın uyarısı