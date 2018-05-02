Advertisement
Demirtaş'tan dikkat çeken seçim mesajı
Demirtaş'tan dikkat çeken seçim mesajı
Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: ''Sorunun panzehiri...''
Yunanistan'dan Türkiye açıklaması: ''Sorunun panzehiri...''
Alman ordusunda kriz ! Giderek eriyor...
Alman ordusunda kriz ! Giderek eriyor...
Dünyanın gözü oradaydı... FED faiz kararını açıkladı !
Dünyanın gözü oradaydı... FED faiz kararını açıkladı !
HDP'den dört partinin ittifakına sert tepki !
HDP'den dört partinin ittifakına sert tepki !
O ülkeyle ilişkiler gerildi ! Tatbikata çağrılmadı...
O ülkeyle ilişkiler gerildi ! Tatbikata çağrılmadı...
Başvuru süresi doldu ! 4 isim başvurdu...
Başvuru süresi doldu ! 4 isim başvurdu...
ABD'nin yeni CIA direktörü hakkında Türkçe detayı
ABD'nin yeni CIA direktörü hakkında Türkçe detayı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 02 Mayıs 2018 23:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında flaş iddia !

Cumhurbaşkanı Erdoğan'n 24 haziran seçimleri için Almanya'da kampanya düzenlemeyeceği iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında flaş iddia !
A+ A-

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Cumuhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet yetkililerinin 24 Haziran seçimleri vesilesiyle Almanya’da kampanya düzenlemeyi planlamadığını bildirdi.
 
Cumhurbaşanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP hükümetindeki bakanların 24 Haziran seçimleri kapsamında Almanya'da kampanya düzenlemeyi planlamadığı bildirildi.

Dpa ve AFP ajanslarının Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre Ankara'dan yapılan açıklamada "Seçim kampanyaları sırasında Cumhurbaşkanı ya da kabine üyelerinin Almanya'da Türk vatandaşlara yönelik konuşma yapması planlanmıyor" denildi.

Bakanlık açıklamasında, Almanya'da Avrupalı olmayan siyasetçilere seçimlerden üç ay önce seçim etkinliği düzenlememe yönündeki yasağa atıfta bulunularak, "Yasağın doğru olmadığını ve demokrasiye hizmet etmediğini düşünüyoruz. Çünkü seçmenler ne için seçimlere gittiğini bilmeli" ifadesine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasına, diğer önemli duyurularda olduğu gibi resmi internet sitesinde ya da sosyal medya hesaplarında yer verilmedi.

Türkiye'de medyada yer alan haberlerde Türk hükümetinden siyasetçilerin 24 Haziran seçimleri vesilesiyle Bosna Hersek'te büyük bir seçim etkinliği düzenleyeceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Mayıs'ta Saraybosna'yı ziyaret ederek konuşma yapacağı bu etkinliğe farklı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin de gitmesi bekleniyor.
Almanya'dan seçim etkinliği yasağı

Türkiye'de geçen yıl düzenlenen Anayasa referandumu öncesinde Türk siyasetçilerin Almanya'da seçim etkinliği düzenleme girişimleri tartışmalara neden olmuştu. Alman hükümeti bunun üzerine Avrupalı olmayan siyasetçilerin seçimlerden üç ay önce Almanya'da seçim etkinliği düzenlemesini yasaklamıştı.Almanya'da Türk hükümetinden siyasetçilerin planladığı etkinlikler güvenlik gerekçesiyle iptal edilmişti. Erdoğan etkinliklerin iptal edilmesine tepki göstererek, Almanya'ya Nazi benzetmesinde bulunmuş, bu açıklama Alman siyasetçilerin tepkisine neden olmuştu.

Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve Avusturya da Türk siyasetçilerin seçim etkinliklerine sıcak bakmıyor.

Deutsche Welle

erdoğan , ak parti , almanya , türk , kampanya , seçim , vatandaş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM