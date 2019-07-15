Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedef Rusya ile ortak üretim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasının açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ankara'nın dört bir yanında polislerimiz darbecilere karşı aslanlar gibi mücadele etti. Özel harekatçılarımız darbecilere kök söktürdü. 15 Temmuz gecesi darbecilerin hedef tahtasına koyduğu kurumlardan ilki emniyet teşkilatıydı. Ortaya çıkan her görüntü, her kayıt o gece yaşanan vahşetin boyutlarını tekrar hatırlatıyor. Kendi meslektaşlarına karşı vurun, öldürün diyecek kadar kin bürümüştü. Acımasızca şehit ettikleri sivilleri yerde sürükleyecek bir de utanmadan fotoğraflarını çekecek kadar insanlıktan çıkmışlardı. Ankara Emniyetimiz de bu kinden nasibini aldı. Bu bina oluşan tahribat sebebiyle artık kullanılamaz hale gelmişti. Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal çok daha gür bitti. Biz ise onların kollarını kestik. Kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar.

"BU MİLLETE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKLER"

Selçuklu mimarisi ile akıllı bir bina inşa ettik. Bu bina polisiyle, istihbaratçısıyla askeriyle siviliyle 15 Temmuz'da verilen mücadelenin destansı sembolüdür. Türk demokrasinin kazanımlarına sahip çıkan kurumlarımız olduğu müddetçe kimse bu millete diz çöktüremeyecektir. Toplam 251 vatandaşımızı şehit verdik. Sadece Ankara Emniyet Müdürlüğü çevresinde 10 kardeşimiz şehadete yürüdü. Türkiye dün olduğu gibi bugün de şehit ve gazilerin sayesinde dimdik ayaktadır.

"HEDEF RUSYA İLE ORTAK ÜRETİM YAPMAK"

S-400'lerimizi almaya başladık. Alamazlar dediler, onları bir yerlere yerleştiremez dediler. Almanız doğru olmaz dediler. Bugün itibariyle 8. uçak da geldi. Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz. Hava savunma sistemlerinde dünyada sayılı ülkelerden biri haline geliyoruz. Hedef ortak üretimi Rusya ile beraber yapmak.

"FETÖ'YÜ BÜYÜTEN HATALARIN ORTADAN KALDIRILMASI ŞARTTIR"

FETÖ 1970'lerden beri devletle millet arasındaki fay hatlarından topluma sirayet etmiştir. FETÖ'yü besleyen ve büyüten hataların tamamen ortadan kaldırılması şarttır. Adalet, liyakat hukuk ve demokrasi sütunları üzerinde yükselen yapıyı çökertebilecek hiçbir sinsi güç yoktur. Biz de devlet millet arasındaki bağları yeniden tahkim ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızın kendini dışlanmış hissetmeyeceği, kuşatıcı bir sistemi ülkemize kazandırmanın gayretindeyiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu yönde atılmış en büyük adımdır.