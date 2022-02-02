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Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul ettiği belirtildi.

Etiketler Beştepe görüşme
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